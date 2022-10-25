11/7起校園0+7 師生接觸同住確診者快篩陰性可到校

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（中央社記者陳至中台北25日電）中央流行疫情指揮中心昨天宣布11月7日起放寬COVID-19防疫政策。教育部今天也表示，11月7日起各級學校師生同住家人確診，持2日內快篩陰性證明，就能到校上課，免居家隔離。

教育部今天發出新聞稿，這波措施是依據中央流行疫情指揮中心昨天公布的放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，於11月7日起同步調整。無論是否完成疫苗追加劑，都改採「0+7」自主防疫。

教育部指出，各級學校師生因同住家人確診或同寢室室友確診，免居家隔離，改採「0+7」自主防疫。自主防疫期間，如有症狀，不到校上課；如果無症狀，且有2日內快篩陰性證明，就可到校上課。

教育部表示，各級學校、幼兒園、兒童課後照顧服務中心（安親班）、社區大學、短期補習班、樂齡學習中心、社教館所、圖書館、競技及休閒運動場館業、游泳池等，視營業及防疫需求，11月7日起可自行決定體溫量測等健康監測方式。（編輯：張雅淨）1111025