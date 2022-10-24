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11/7起取消隔離 專家提醒防疫險保戶注意2件事

2022/10/24 21:44（10/24 21:52 更新）
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11月7日起居家隔離將走入歷史，專家提醒，保戶只要在保單有效期間內有被依法隔離事實，即可申請理賠，不必趕在11月7日前遞件。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
11月7日起居家隔離將走入歷史，專家提醒，保戶只要在保單有效期間內有被依法隔離事實，即可申請理賠，不必趕在11月7日前遞件。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北24日電）11月7日起居家隔離將走入歷史，專家提醒，保戶只要在保單有效期間內有被依法隔離事實，即可申請理賠，不必趕在11月7日前遞件；另因11月7日後不再有隔離事故，保戶可主張危險減少，要求重新核定保費。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，11月7日起，確診者同住接觸者從可選擇「3+4居家隔離」改為一律實施「0+7自主防疫」，意味居家隔離將正式走入歷史，影響所及，產險業隔離理賠壓力將大幅減輕。

取消隔離消息一出，引起廣大防疫險保戶討論，是否要在11月7日前申請理賠才算數；產險業者同樣預估，11月7日前將湧出隔離理賠申請高峰。

保險法專家、北宇管顧總經理劉北元表示，第一，保戶只要在保險期間內被依法隔離，即可申請隔離理賠，和11月7日時間點並無關係。

換言之，保戶只要在保單有效期間內有隔離事實，即可檢附相關證明文件向保險公司申請隔離理賠，不必趕在11月7日前一定得遞件申請。

其次，劉北元指出，有將隔離列為承保事故的保單，在11月7日後，因不會再發生隔離的情況，在保險上屬於危險減少，依保險法第59條第4項規定，保戶可要求保險公司減少保費。

金管會公布，今年截至10月17日止，一般法定傳染病防疫險理賠金額已達新台幣1007.92億元、疫苗險理賠金額280.12億元，防疫雙險合計理賠1288.04億元。

承保防疫險前6大產險公司，包含富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險、兆豐產險及中信產險，合計已增資707億元。（編輯：趙蔚蘭）1111024

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