產險業估11/7前湧隔離理賠潮 仍期待3大救命符

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北24日電）11月7起確診者同住親友免居家隔離，產險業認為，取消隔離有重大助益，不過11月7日前估將湧出一波「真假隔離理賠潮」，後續仍期待確診認定回歸PCR、融通理賠落日及降級等3大救命符。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心今天宣布，11月7日起，確診者同住接觸者從可「3+4居家隔離」改為一律實施「0+7自主防疫」，意味屆時居家隔離將正式走入歷史。換言之，產險業防疫險理賠壓力鍋可望因此獲得紓解。

產險業界認為，取消隔離政策，各家產險都可受惠，其中如和泰產險、新安東京海上產險等，因有保單的隔離保額較高，取消隔離政策後，理賠壓力可望獲得一定程度緩解；其餘隔離保額相對低、但承保量較大的產險公司，也可望因此大幅受益。

產險業者預期，11月7日前估計將湧出一波隔離理賠申請高峰，其中真、假隔離都會有，不過業者直言，至少11月7日後，不必再擔心保單到期前的隔離理賠壓力，這道防疫政策調整對產險業而言幾乎是數一數二重要的救命符。

一名產險主管指出，不用理賠隔離，對各家產險都好，後續仍期待3大救命符。

第一，確診認定從快篩回歸PCR，以降低道德風險；第二，輕症居家照護視同住院的融通理賠落日，回歸保單條款認定；第三，COVID-19的法定傳染病等級降級。

另一名產險主管表示，居家隔離走入歷史，會減輕產險業壓力，不過確診仍占賠款最大宗，因原先設計保單時，確診發生機率低於被隔離，確診保額通常較隔離來得高；也因此，確診如何認定，攸關產險業確診賠款給付多寡。

產險主管指出，若快篩陽視同確診政策可調整回歸PCR認定，會更實質舒緩產險業理賠壓力；「畢竟業界都已承保，真的出險就會理賠，業界擔心的是賠到不該賠的人」，業者仍希望未來能有政策調整，協助降低理賠黑數。（編輯：趙蔚蘭）1111024