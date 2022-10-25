免隔離酌退防疫險保費？金管會：條文適用不同

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（中央社記者謝方娪台北25日電）11月7日起居家隔離走入歷史，牽動防疫險隔離理賠，針對保戶是否可主張適用保險法第59條規定，要求保險公司重新核定保費，金管會今天表示，防疫險和該條文適用情形不太一樣。

11月7日起居家隔離將走入歷史，引起防疫險保戶關注理賠權益，因11月7日起不會再被隔離，外界熱議，此情形是否可解讀為在保險上危險減少，並依保險法第59條第4項規定，主張保險公司應重新核定、減少保費。

金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會指出，保險法第59條規定牽涉的「危險變動」，舉例而言，在火災保險上，若房屋使用性質改變，因使用性質不同，計費將會不同，或在意外險上，因職業類別不同，會適用不同費率。

張玉煇表示，若房屋使用性質或人的職業有變動，投保相關保險，因費率計價不同，保戶必須通知保險公司。

至於11月7日起居家隔離走入歷史，保戶是否可要求產險公司酌退保費，張玉煇認為，防疫險為單一費率，防疫險費率應已涵蓋保單條款裡約定的所有應給付項目，包括確診給付及隔離給付等。

張玉煇進一步表示，產險業當初設計保單時，應已經把法定傳染病所有防疫措施包含在內，「和保險法第59條規定的情形不太一樣」。（編輯：趙蔚蘭）1111025