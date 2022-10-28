防疫險忘記風險管理 蔡明忠坦言對不起父親

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（中央社記者謝方娪台北28日電）富邦集團董事長蔡明忠今天表示，要和已逝父親蔡萬才致歉，防疫險最大的問題，是忘記父親生前一直提醒的風險管理，加上疫情變化多端，以致遭到社會很多誤解及責難。

今年富邦產險等12家業者陷入防疫險亂流，蔡明忠今天在第4屆「蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮致詞時提到，自己要和父親蔡萬才說聲對不起，「防疫險最大的問題，是在於忘記他生前一直提醒我們的風險管理」。

蔡明忠坦言，第一步是自己沒做好風險管理工作，再下來是疫情變化多端，國內防疫政策有很大的改變，應變不及，以致遭到社會很多誤解和責難。

不過，蔡明忠提到，當疫情最嚴重時，民眾湧入醫院做PCR，尤其有投保防疫險的民眾想藉此知道有無確診，富邦第一時間發揮防疫險功能，配合政府快篩陽性視同確診及居家照護融通理賠住院日額等政策。

蔡明忠表示，富邦雖然因此遭受財務上巨大損失，也在台灣疫情最嚴峻的時候幫了台灣一把，整體產險業一同保全台灣珍貴醫療資源，使國家、社會及民眾可以繼續健康走下去。

蔡明忠說，「這點我們可以摸一摸自己的良心，雖然對不起總裁（父親蔡萬才），但可以對得起自己」。（編輯：楊凱翔）1111028