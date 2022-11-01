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防疫險賠款國際再保有意見？金管會：目前沒收到訊息

2022/11/1 21:06
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（中央社記者謝方娪台北1日電）防疫雙險理賠飆破新台幣1400億元，日前業界傳出有國際再保公司對防疫險賠款有疑慮，可能不願全額賠付，金管會今天表示，目前沒有收到保險公司反映國際再保有拒賠的訊息。

金管會今天公布，今年前10月防疫險理賠已飆至1131.43億元、疫苗險理賠309.6億元，防疫雙險合計理賠1441.03億元，產險業財務壓力持續攀升，承保防疫險前6大產險公司已全數辦理增資，合計現金增資707億元。

產險業界日前傳出，有國際再保公司對防疫險賠款有疑慮，包含住院日額融通理賠等，業界認為，若再保公司認為不符合契約約定、不願意賠付，產險公司未如期收到再保攤回賠款，現金增資壓力恐再加劇。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會回應，保險公司和再保公司的賠款攤回，都要回歸再保險合約約定，審酌個案情形和事實去履行；截至目前為止，金管會沒有收到保險公司反映國際再保公司有拒賠，「目前沒有收到訊息」。

根據金管會統計，今年截至10月31日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達487.4萬件、保費收入45.36億元，雖然防疫險已走入歷史，不過承保件數每週仍呈現微幅上升，主因有申訴案件最後同意承保所致。

至於外界關注，若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）法定傳染病等級自第5類降至第4類，產險業壓力是否會大幅減輕，林志憲表示，降級與否為指揮中心權責，目前指揮中心沒有特別定論，這時間點金管會不適合進行相關說明及評估。（編輯：潘羿菁）1111101

林志憲
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