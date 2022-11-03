業者規劃三度增資 產險業今年現增逼近千億

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（中央社記者謝方娪台北3日電）今年防疫險及疫苗險合計已理賠高達新台幣1441.03億元，6大產險已完成和進行中的現金增資規模達882億元，隨產險業理賠壓力持續加劇，金管會今天透露，已有產險規劃三度增資。

12家國內產險公司今年深陷防疫險理賠風暴，根據金管會統計，今年截至10月31日止，防疫險理賠已達1131.43億元、疫苗險理賠309.6億元，防疫雙險合計理賠1441.03億元，仍處理賠高峰期。

金管會保險局長施瓊華今天在立法院財政委員會中休息時間接受媒體聯訪證實，已有產險在規劃三度增資，確切有幾家還不是很確定，但已有三度增資可能性出現，「尤其是先前增資額度評估較少的產險公司」。

目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資707億元，包含國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險增資200億元、兆豐產險增資20億元。

除了中信產險已完成二度增資，國泰世紀產險及新安東京海上產險正在進行二度增資，兆豐產險同樣在評估二度增資規劃。

若加計國泰世紀產險及新安東京海上產險正在進行的二度增資額度100億元及75億元，6大產險將增資882億元，加上部分產險將陸續啟動二度或三度增資，全年產險業現金增資規模恐逼近千億大關。

市場關注，中信產險是否已在規劃三度增資，施瓊華坦言「有這個可能性」，但目前業者還在評估中，即估計確診率攀升到什麼程度，將會需要再啟動增資。（編輯：張均懋）1111103