股債動盪防疫險風暴 保險業前10月現金增資近千億

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（中央社記者謝方娪台北1日電）美國罕見快速猛烈升息、俄烏戰爭、通膨等利空因素來襲，加上產險業受防疫險理賠風暴籠罩，今年前10月已有6家產險及6家壽險辦理增資，合計現金增資達新台幣947.03億元。

今年「黑天鵝」事件不斷，股債市齊跌，壽險業面臨淨值驟降危機，產險業則因深陷防疫險理賠風暴，掀起史上最大現金增資潮。

根據金管會統計，截至今年10月底止，已有6家壽險公司及6家產險公司辦理增資，其中現金增資各達240.03億元及707億元，合計947.03億元，逼近千億大關。

申請增資的6家產險公司為承保防疫險前6大業者，包含國泰世紀產險、中信產險、富邦產險、新安東京海上產險、和泰產險以及兆豐產險。

因防疫險理賠衍生的現金流壓力，產險公司不得不辦理現金增資，承保防疫險前6大產險公司中，有4家產險今年內已啟動或有二度增資規劃，市場預期，產險公司全年現金增資金額仍會持續往上攀升。

另有6家壽險公司辦理現金增資240.03億元及盈餘轉增資21.7億元，外界高度關注，保險業今年面臨險峻考驗，金管會是否還可能核准發放現金股利，金管會官員表示，現階段保險局還在進行了解中。

為強健資本結構，截至今年10月底止，已有5家本國銀行辦理現金增資，合計169億元，已超過2020年及2021年全年銀行現金增資金額，篤定創下近3年新高；有19家本國銀行辦理非現金增資，合計455億元，已超過2021年全年銀行非現金增資金額。

另有3家金控辦理現金增資，合計現增205億元，10家金控透過非現金增資415億元。（編輯：楊凱翔）1111101