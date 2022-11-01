防疫雙險理賠擴大到1441億元 業界剩2張疫苗險

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今年防疫險理賠已飆至新台幣1131.43億元、疫苗險理賠309.6億元，防疫雙險合計理賠1441.03億元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北1日電）今年防疫險理賠已飆至新台幣1131.43億元、疫苗險理賠309.6億元，防疫雙險合計理賠1441.03億元，單週增加74.15億元；有1家產險公司今天下架疫苗險商品，全業界僅剩2張疫苗險。

金管會今天公布，今年截至10月31日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達487.4萬件、保費收入45.36億元，理賠件數286.57萬件、理賠金額1131.43億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入25倍。

相較截至10月24日統計，防疫險理賠件數單週增加13.4萬件、理賠金額單週增加59.55億元，雖較上週增額收斂，但仍處相對高峰。

金管會同步公布，今年截至10月31日止，疫苗險承保件數達241.87萬件、保費收入10.16億元，理賠件數74.39萬件、理賠金額309.6億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入30倍，理賠件數單週增加3.63萬件、理賠金額單週增加14.6億元。

因應防疫險衍生的現金流壓力，截至目前為止，承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資707億元，並全數完成增資程序。

6家產險分別為國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資合計90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險增資200億元、兆豐產險增資20億元。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

金管會保險局副局長林志憲指出，今天有1家產險公司下架疫苗險商品，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染。（編輯：林淑媛）1111101