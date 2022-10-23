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防疫險慘賠明年保費恐普遍性上漲 火險、車險將變貴

2022/10/23 09:43（10/23 10:09 更新）
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防疫雙險已賠光產險業過去10年獲利，業界傳出再保公司明年可能將多數險種費率往上提，市場預期，火險、傷害險與車險等保費都將漲價。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
防疫雙險已賠光產險業過去10年獲利，業界傳出再保公司明年可能將多數險種費率往上提，市場預期，火險、傷害險與車險等保費都將漲價。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北23日電）防疫雙險已賠光產險業過去10年獲利，再保公司同樣損失慘重，業界傳出再保公司明年可能將多數險種費率往上提，加上產險業重新審視費率適足性，恐將出現保費普遍性上漲，市場預期，火險、傷害險與車險等保費都將漲價。

資深產險高層表示，近年台灣產險市場多半是針對個別險種調整費率，前一次較明顯的普遍性漲價，應是經歷1999年九二一大地震、2001年納莉颱風後，因天災損失大，產險業才有一波明顯漲費潮。

今年截至10月17日止，防疫險理賠已飆破千億大關，疫苗險理賠達新台幣280.12億元，一年尚未走完，防疫雙險合計已理賠1288.04億元，超過產險業過去10年獲利總和，篤定創下產險業史上損失最慘重的保單。

不僅產險業叫苦連天，再保公司同樣損失慘重，近日產險業傳出消息，再保公司明年恐將多險種費率往上提，進而掀起產險業調漲保費浪潮。

一家產險公司高層透露，因防疫險理賠，產險業自有資本大幅下降，意味風險承擔能力下滑、對再保依賴度更高，當再保費率節節上漲，產險公司因成本壓力，明年多險種商品肯定會漲。

高層表示，大型商業險受再保費率影響程度高，如今再保成本提高，除非產險公司自行吸收，否則費率鐵定得調高，「但大半產險業今年傷筋動骨，很難再吸收再保調高的成本」。

雖然個人險對再保依賴程度相對較低，但高層指出，其中不乏過往損率較差的商品，這些商品，明年業者要不是縮手不賣、就是調整到適足費率再賣，應很難再看到產險市場削價競爭的現象。

業者坦言，考量再保費率調漲墊高保險成本，再加上業者會全面重新評估各險種費率適足性，無論是火險、傷害險、車險等，明年恐都將出現漲費潮，「防疫險外溢效果已經出來了」。

一家產險主管私下表示，近年再保費率一直向上調漲，再加上今年台灣防疫險慘賠，若再保公司要在其他險種費率上討回來，以其他理由喊漲不是不可能，「只是裡面有多少是轉嫁防疫險，你不會知道」。

他進一步舉例，像台積電那麼大的保單，不可能國內自己吃，若商業險再保費率往上漲，產險業保費一定得隨之調漲。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1111023

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