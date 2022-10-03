中信產跟進國泰產理賠從嚴 須服用抗病毒藥物才賠

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繼國泰產險開出理賠從嚴第一槍後，中信產險3日公告，4日起，確診者須提出醫療行為證明文件，如公費抗病毒藥物，才給付住院日額。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）後疫情時代，國人漸漸習慣與疫情共處，國門也即將開放，各家產險公司紛紛調整理賠措施、從嚴辦理。繼國泰產險開出理賠從嚴第一槍後，中信產險也跟進，今天公告，4日起，確診者須提出醫療行為證明文件，如公費抗病毒藥物，才給付住院日額。

中信產險今天公告防疫險理賠標準（含住院日額融通給付）說明，內容指出，之前防疫險確診居家照護期間比照住院，融通給付住院日額措施，是因為前段時間正處疫情嚴峻時刻，為了紓解醫療量能，輕症、無症狀者免予住院，改以居家照護的方式在家隔離治療，中信產共體時艱並配合政府防疫政策，防疫險理賠也配合從寬辦理。

隨著疫情確診人數下降，且以輕症者居多，無症狀、輕症達99.5%以上，醫療量能也已恢復提供急重病患的就醫品質及水準，專責加負壓病床空床率達53.3%，政府政策也日趨開放，即將開放國門。

中信產表示，基於上述因素，並參考各家同業融通措施，10月4日起將調整理賠原則。

首先，依確診者提出的醫療行為證明文件，如用藥內容（是否為抗病毒藥物），由公司依照申請內容審核判斷是否比照住院日額來融通給付。

中信產並指出，僅融通給付一次，第二次再確診者，住院日額給付依條款約定辦理。

第二，在集中檢疫所、防疫旅館施行隔離治療者，須有醫師開立的診斷書為依據，並提供44條之確診者隔離治療通知書、解除隔離通知書。事故日以居家照護或隔離治療期間的起隔日為準。

第三，若屬於確診後三個月內被匡列隔離者，隔離費用將不予理賠；但取得第48條居家隔離通知書者，不在此限。

中信產補充，未來此融通措施仍會視疫情發展狀況，動態滾動式檢討與調整。（編輯：趙蔚蘭）111003