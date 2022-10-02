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防疫險居家照護理賠 國泰產改為抗病毒藥物才賠

2022/10/2 16:14
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（中央社記者蘇思云台北2日電）國泰產險最新公告，考量醫療量能恢復水準、政府也將開放國門，10月1日起確診者居家照護提出申請住院日額，要提出醫療行為證明文件，用藥內容改為抗病毒藥物才會理賠。

本土疫情未歇，防疫保單理賠持續增加，根據金管會截至9月底統計，今年以來，一般法定傳染病防疫險理賠件數已達219.11萬件、理賠金額為新台幣840.96億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入19倍，多家業者也已完成增資程序。

國泰產險針對防疫險住院日額融通給付提出3點說明。

第一，防疫險相關實際條款，需要有住院事實才符合住院日額理賠，先前疫情嚴峻，考量病床醫療量能有限，對於確診僅能採居家照護接受診療與用藥者，視診療內容採取從寬融通作法。也就是說，先前防疫險確診居家照護期間不管用藥，都會給付住院日額。

第二，評估目前隨著疫情演變以輕症居多（無症狀、輕症達99.5%以上），加上專責與負壓病床的空床率有53.3%，醫療量能已恢復常態水準，政府政策也即將開放國門。

國泰產表示，自10月1日起受理的申請案，確診者居家照護提出申請住院日額，要提出醫療行為證明文件，用藥內容須為抗病毒藥物，像是輝瑞的「倍拉維」（Paxlovid）以及默沙東的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）、公費的清冠一號等，才有比照住院日額融通給付。

第三，國泰產指出，未來融通措施仍會視疫情發展狀況，動態檢視與調整。

根據國泰產先前統計，國泰產防疫險累計前8月已賠付金額124.9億元，國泰產險也已完成增資100億元程序。（編輯：楊凱翔）1111002

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