防疫險理賠傷筋動骨 產險業年底前估增資逾800億

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（中央社記者謝方娪台北3日電）防疫雙險（防疫險加計疫苗險）今年理賠已飆破千億大關，金管會主委黃天牧今天表示，產險業傷筋動骨，但不會倒閉；金管會保險局長施瓊華表示，今年底前產險業增資應會逾新台幣800億元。

COVID-19疫情未歇，防疫雙險理賠不斷飆高，根據金管會公布統計，今年截至9月26日止，防疫險已理賠840.96億元、疫苗險理賠229.44億元，防疫雙險合計已理賠1070.41億元，正式衝破千億大關，且大部分是今年5月起賠付。

黃天牧率所屬機關首長今天赴立法院財政委員會進行業務報告及專題報告並備質詢，國民黨立委洪孟楷質詢關注，防疫險理賠金額不斷提高，國內是否可能有保險公司步入東南亞國家保險公司後塵，因防疫險倒閉、破產。

施瓊華表示，目前國泰世紀產險、中信產險、富邦產險、新安東京海上產險、兆豐產險及和泰產險均有陸續辦理增資，今年底前增資金額應會超過800億元；她也強調，若業者有財務缺口，就會辦理增資。

黃天牧指出，承保防疫險前6大業者，即富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險、兆豐產險及中信產險，有4家是金控子或孫公司，金控依法有增資義務，另有2家是大股東均願意承諾增資；雖然產險業傷筋動骨，但不會倒閉。

針對民眾抱怨防疫險理賠卡件、等待時間長，施瓊華表示，依契約規定，業者該理賠就會理賠；黃天牧也說，保險公司可能一時進件很多、需要作業時間，不過只要合乎理賠條件，保險公司就會依規定處理。

因應防疫險理賠持續攀高，中信產險及新安東京海上產險今年內都會進行二次增資，施瓊華會後受訪表示，新安東京海上產險第二次增資應會超過70億元，日商持股將超過50%、成為新安東京海上產險最大股東。

外界預期，產險業經過今年慘烈防疫險理賠，恐影響商業火險等其他險種承保量能。施瓊華說，商業火險保費調整主因產險業去年及今年損失較多，商業火險依賴再保比率較高，產險業是否有承保量能取決於再保公司，並非因防疫險關係。

不過，施瓊華談到，如旅平險等由保險公司承擔較多風險的險種，產險業就可能因防疫險理賠壓力而轉趨保守，比方銷售量能壓低、市場競爭下仍會較顧慮公司安全性等，但不見得會和保費完全連結，因保費是否調整，仍要視過去損失經驗而定。（編輯：趙蔚蘭）1111003