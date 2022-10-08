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新台幣貶值匯兌有利益 臺產前3季賺逾7億元

2022/10/8 11:02
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（中央社記者謝方娪台北8日電）臺產今年擺脫防疫險影響，營運回歸正軌，加上新台幣兌美元今年前3季重貶近13%，臺產匯兌有利益，今年前9月累計稅前淨利達新台幣7.86億元，稅前每股盈餘（EPS）2.17元。

根據臺灣產險公告，依保險業財務報告編製準則，自結今年9月單月營收淨額為5.03億元，累計前9月營收淨額為46.06億元；9月單月稅前淨利0.47億元，累計前9月稅前淨利7.86億元，自結稅前每股盈餘2.17元。

去年因承保防疫險，臺產2021年前9月累計稅前虧損1.57億元，因防疫險今年初全數到期、不再承作防疫險，臺產營運回歸正常軌道，且是今年少數仍有獲利的產險業者。

如果對比沒有防疫險影響的2020年同期表現，臺產今年9月單月稅前獲利增加近21%、前3季獲利增加近28%。臺產表示，今年新台幣兌美元大幅貶值，出現匯兌利益挹注帳面獲利。

今年有12家產險受防疫險理賠衝擊，本國產險僅臺產以及第一保落在防疫險風暴圈外，根據金管會最新統計，整體產險業前8月合計稅前大虧765億元，創下歷年同期最慘表現，今年底前產險業增資將逾800億元。（編輯：郭無患）1111008

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