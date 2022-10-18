防疫雙險理賠1288億元 6大產險掏707億完成增資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北18日電）今年防疫險理賠突破千億元、疫苗險理賠達新台幣280.12億元，防疫雙險合計已理賠1288.04億元，承保防疫險前6大產險全數完成增資，合計增資707億元。

金管會今天公布，今年截至10月17日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達486.9萬件、保費收入45.31億元，理賠件數258.13萬件、理賠金額破千億大關，達1007.92億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入22倍。

相較截至10月10日統計，防疫險理賠件數單週增加12.36萬件、理賠金額單週增加52.81億元。

金管會同步公布，今年截至10月17日止，疫苗險承保件數達241.7萬件、保費收入10.16億元，理賠件數67.12萬件、理賠金額280.12億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入27倍，理賠件數單週增加3.39萬件、理賠金額單週增加13.97億元。

因應防疫險衍生的現金流壓力，截至目前為止，承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資707億元，並全數完成增資程序。

6家產險分別為國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資合計90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險增資200億元、兆豐產險增資20億元。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

金管會統計至10月17日止，全保險業剩下3家公司銷售3張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險，不過現售疫苗險均已沒有保障突破性感染。（編輯：林淑媛）1111018