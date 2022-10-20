國泰金擬現金增資450億 國壽10/1起適用資產重分類

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金晚間發布重大訊息，宣布將辦理現金增資發行普通股，規模暫定新台幣450億元，用以注資國泰人壽350億元、國泰產險100億元；國壽宣布10月1日起適用資產重分類，淨值比將增加到5%以上。

國泰金今天晚間重大訊息，其中國泰人壽已在今年9月30日前經公司管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，決定變更經營模式，依IFRS 9規定，以今年10月1日為金融資產重分類日，經取得簽證會計師出具合理意見書，在今天提報董事會。

國壽指出，重分類後帳列合併權益金額較9月30日增加約2426億元，淨值比約由原2.63%增加至5.78%（以上影響數為自結數），國壽後續並將依金管會相關規定辦理。

國泰金今天也宣布辦理現金增資發行普通股，資金用途是要強化本公司及子公司資本與財務結構、充實營運資金、償還借款或支應集團長期策略發展所需資金等一項或多項用途。

國泰金說明，為支應集團長期策略發展，提升子公司資本強度，強化因應市場波動能力與韌性，並有利接軌國際會計公報IFRS 17與新一代清償能力制度ICS，依公司長期資本管理計畫，國泰金今天董事會決議辦理普通股現金增資，暫定總金額為450億元，用以注資國泰人壽350億元、國泰產險100億元。

國泰人壽今天晚間也宣布私募現金發行股通股，規模達350億元，國泰產險也宣布私募現金增資發行普通股，規模達100億元，兩者都由國泰金全數認購。國泰產險則是因應近期防疫保單理賠，因此2度增資。

國泰金指出，如果加計增資效益後，國泰人壽（含重分類影響）自結淨值比進一步提升至6.2%以上，資本適足率（RBC）逾350%；同時強化國泰產險的償付能力，RBC提升至400%以上。（編輯：趙蔚蘭）1111020