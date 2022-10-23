防疫險之亂 金管會金檢6產險揪4大缺失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金管會出動對6家產險進行專案金檢，8月已完成檢查，發現產險公司在防疫險之亂涉及4大缺失。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北23日電）今年5月爆發防疫險之亂後，金管會出動對6家產險進行專案金檢，8月已完成檢查，金管會發現產險公司在防疫險之亂涉及4大缺失，金檢報告已全數移送保險局，由保險局研議處理中。

今年防疫政策從清零走向共存，產險公司反應不及，防疫險核保、續保、理賠糾紛不斷，應立法院財政委員會要求，金管會今年6月對產險業啟動防疫險專案金檢，並在8月完成檢查。

金管會檢查局金檢報告目前已全數移送保險局，後續如何處理，將由保險局進行審酌。

金管會自今年承保防疫險的12家產險公司中，挑出規模較大、承保量較多、客訴情形較多的6家產險進行專案金檢。

此次專案金檢，金管會發現產險公司在防疫險之亂有4大共通性缺失，每項至少有3家以上產險公司涉及此問題。

第一，銷售前，產險公司未確實評估或審查銷售限額、風險特性、費率釐定等項目。

第二，銷售前，產險公司未建立並執行完整風控機制，例如商品適合度評估、核保篩選及再保安排等。

官員認為，若保險公司賣很多防疫保單，公司應評估是否要洽再保承接，「沒有安排再保，等於風險公司自己通通要吞」。

第三，銷售後，產險公司未及時因應外在環境變化，調整銷售和續保政策。

第四，招攬時，產險公司未落實執行招攬作業，比如要保書出現要保人沒簽名、不同要保人字跡相同或電話號碼相同等亂象。官員直言，此部分看到保經代通路收件程序同樣涉及瑕疵。（編輯：潘羿菁）1111023