防疫險理賠負擔重 富邦金蔡明興：一次性影響非長期

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（中央社記者謝方娪台北23日電）防疫雙險今年理賠將破千億大關，產險業財務壓力大，富邦金控董事長蔡明興今天表示，防疫險至明年5月左右會到期，對產險屬一次性影響，並非長期。

蔡明興今天出席臺北醫學大學舉辦的蔡萬才癌症大樓冠名揭牌暨北醫質子中心啟用儀式，針對產險業防疫險理賠壓力，他接受媒體聯訪表示，產險公會已向主管機關提過建議，自己和公會想法都一致。

防疫險、疫苗險合計理賠金額即將突破千億元大關，市場關注產險業現金增資壓力加劇，蔡明興表示，防疫保單到明年5月左右都會到期，防疫險屬一次性影響、並非長期。

至於近日每日確診人數破4萬人，疫情再度升溫，蔡明興指出，在高度感染以後，疫情就會慢慢結束，每個國家都避免不了。

蔡明興說，自己幾乎所有朋友都染疫過了，確診人數攀升，會逐漸形成自然免疫，應該會慢慢安定、恢復正常生活。

富邦金及日盛金合併案近日取得金管會核准，創國內首樁金金併里程碑，蔡明興表示，日盛已成立60年，在財富管理及中小企業這方面有很多客戶，金控合併可望發揮綜效。

因日盛證券為歷史悠久券商，客戶基礎穩固，富邦及日盛整併後將可提升各項業務市場地位，經紀、融資及複委託業務可望穩居市場前3大。

蔡明興說，在證券市場方面，民眾比較期待的應該是新產品，例如理財類商品等，「會設計一些符合社會需要的產品」。（編輯：楊凱翔）1110923