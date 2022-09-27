防疫雙險理賠衝破千億 3產險完成增資

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（中央社記者謝方娪台北27日電）疫情未歇，產險業防疫險今年已理賠新台幣840.96億元、疫苗險理賠229.44億元，防疫雙險合計已理賠1070.41億元，正式衝破千億大關，且大部分是今年5月起賠付。

金管會今天公布，今年截至9月26日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達485.89萬件、保費收入45.21億元，理賠件數219.11萬件、理賠金額840.96億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入19倍。

相較截至9月19日統計，防疫險理賠件數單週增加15.72萬件，理賠金額單週增加63.37億元。

金管會同步公布，今年截至9月26日止，疫苗險承保件數達241.28萬件、保費收入10.14億元，理賠件數55.28萬件、理賠金額229.44億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入22倍，近一週理賠件數增加4.36萬件，理賠金額增加18.48億元。

因應防疫雙險理賠潮，國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險申請二度增資合計90億元、富邦產險申請增資150億元、新安東京海上產險申請增資147億元，已取得金管會核准，合計申請增資487億元，除了新安東京海上產險外，其餘3家均完成增資程序。

截至目前為止，金管會核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險共3家產險短期融通借款，以支應鉅額理賠金。

金管會統計至9月26日止，全保險業剩下3家公司銷售3張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險。（編輯：張均懋）1110927