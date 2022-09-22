旺旺保：已提列適足防疫險賠款準備 無需增資

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（中央社記者謝方娪台北22日電）旺旺保今天在法說會指出，針對防疫險理賠，公司已提列適足賠款準備金，並收回特別準備金彌補部分虧損；上半年資本適足率（RBC）及淨值比雙雙達標，公司現金流量充足，無需增資。

今年產險業防疫雙險理賠已逼近千億大關，12家承保防疫險業者，即富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險、兆豐產險、中信產險、泰安產險、旺旺友聯產險（旺旺保）、明台產險、新光產險、華南產險及南山產險，今年營運備受市場關注。

旺旺友聯產物保險今天受邀參加國票證券舉辦的法人說明會，旺旺保指出，今年初台股受到俄烏戰爭、通膨壓力及疫情等不利因素影響，營收因投資部位損失呈現衰退。

不過，旺旺保表示，上半年保險本業仍穩定成長，上半年簽單保費新台幣56.36億元，市場占有率5%，自留保費43.5億元，年增5.6%。

針對市場關注防疫險理賠情況，旺旺保說明，公司已提列適足賠款準備金，並以收回特別準備金彌補部分虧損，相關損益已認列在上半年財報。

旺旺保表示，上半年度公司資本適足率（RBC）442.04%、淨值比27.99%，雙雙高於主管機關監理要求，每股淨值23.96元，公司現金流量充足，評估沒有增資需求。（編輯：潘羿菁）1110922