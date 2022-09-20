金管會融通措施緩解財務壓力 產險業：有總比沒有好

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（中央社記者謝方娪台北20日電）防疫險理賠逼近千億大關，金管會提2大財務融通措施協助產險業提高RBC並降低費用支出，產險業表示，仍盼有措施讓防疫險理賠條件不要過於輕易觸發，以降低道德風險。

金管會公布統計，今年截至9月19日為止，防疫雙險合計已理賠新台幣988.55億元，防疫險理賠還看不到高峰結束跡象，產險業財務壓力沉重，增資、收回特別準備金、變賣資產、向外借款等措施通通出籠。

產險公會日前向金管會提交業者意見書，盼金管會伸出援手，金管會今天拍板以2大財務融通措施協助保險業，第一，保險業計算資本適足率（RBC）時，放寬「遞延所得稅資產」可全額認列RBC認許資產，以拉高自有資本，減輕保險業RBC狂掉甚至觸及法定200%最低門檻的壓力。

第二，自今年8月1日起，保險業在防疫險「輕症居家照護比照一般住院」融通給付的自留理賠金額可減計安定基金差別提撥率，但最低不得低於千分之1；產險業可望因此減少費用支出，減輕財務壓力。

產險業高層分析，各家產險狀況不同，遞延所得稅資產可一次全額認列為資產，對於RBC拉警報的產險幫助比較大，至於「輕症居家照護比照一般住院」部分減輕安定基金提撥，對於融通理賠金額大的產險較有好處。

該名高層表示，業界最關切的確診認定回歸PCR、取消隔離或COVID-19降級等，是指揮中心權責範圍，雖然金管會協助替業界反映，但這並非金管會可以決定的事。

高層說，金管會在權責範圍內可以做的是財務融通措施，今天先公布2項措施是主管機關的好意，有幫助比沒有好。

另一名產險主管指出，遞延所得稅資產一次全額認列RBC認許資產，有助拉抬產險業RBC、不用因低於法定標準被強迫增資，不過現在業界增資，並非純粹是為RBC符合法規規範，而是因防疫險爆量理賠潮，迫切需要資金。

該名主管說，現在產險業困境是防疫險賠款看不到盡頭，短短幾個月，已有產險啟動二次增資、增資額度不斷往上攀，財務融通措施對產險業處境的確是杯水車薪，但主管機關提出因應措施是一種表態。

該名主管指出，現在產險業關注的是如何讓賠款增速緩下來，第一個情境是疫情緩和，第二個情境是理賠條件不要過於輕易觸發，以降低道德風險。（編輯：潘羿菁）1110920