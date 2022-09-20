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防疫雙險單週理賠創次高 111年理賠將破千億大關

2022/9/20 17:59（9/20 18:13 更新）
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今年防疫雙險合計已理賠988.55億元、將破千億大關。圖為新北聯醫三重院區戶外社區篩檢站排隊人潮。（中央社檔案照片）
今年防疫雙險合計已理賠988.55億元、將破千億大關。圖為新北聯醫三重院區戶外社區篩檢站排隊人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北20日電）今年防疫險已理賠新台幣777.59億元、疫苗險理賠210.95億元，防疫雙險合計已理賠988.55億元、將破千億大關；防疫險單週理賠63.75億元、疫苗險單週理賠23.03億元，雖較上週滑落，仍創今年次高。

金管會今天公布，今年截至9月19日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達474.27萬件、保費收入45.16億元，理賠件數203.38萬件、理賠金額777.59億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入17倍。

相較截至9月12日統計，防疫險理賠件數單週增加16萬件，理賠金額單週增加63.75億元。

金管會同步公布，今年截至9月19日止，疫苗險承保件數達240.95萬件、保費收入10.13億元，理賠件數50.92萬件、理賠金額210.95億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入20倍，近一週理賠件數增加5.8萬件，理賠金額增加23.03億元。

因應防疫雙險理賠潮，今年截至目前為止，國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險申請二度增資合計90億元、富邦產險申請增資150億元、新安東京海上產險申請增資147億元，已取得金管會核准，合計申請增資487億元。

國泰世紀產險及中信產險首次增資均已完成增資程序，其餘均還在進行中；富邦產險增資資金雖已到位，不過尚未完成變更登記，因此尚不算完成增資程序。

截至目前為止，金管會共核准3家產險融通借款，以支應鉅額理賠金。3家產險分別為和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險。

金管會統計至9月19日止，全保險業剩下3家公司銷售3張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險。（編輯：林淑媛）1110920

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