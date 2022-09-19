產險業財務雪上加霜 黃天牧：思考合理監理措施

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（中央社記者謝方娪台北19日電）防疫險理賠讓產險業財務承壓，金管會主委黃天牧今天坦言，到目前為止對承保防疫險的產險公司都是很挑戰性的情況，金管會將審慎研究監理上有哪些措施可協助業者降低財務壓力。

防疫險及疫苗險讓產險業今年已付出逾新台幣900億元理賠支出，近日台灣地震頻繁，產險業相關保險理賠可能增加，市場關注產險業財務恐雪上加霜。

黃天牧今天出席「防範金融投資詐騙宣示儀式」，會後接受媒體聯訪指出，到目前為止，尤其是對承保防疫險的產險公司而言，都是很挑戰性的情況。

他說，感謝產險公司過去2年提供防疫保單，扮演社會穩定力量，產險業在這段期間因理賠支出增加，也辦理許多增資，金管會會審慎研究監理措施上有哪些作法可幫助業者降低財務壓力。

至於金管會的協助措施是否為調整相關監理指標，黃天牧強調，金管會研究完後會和外界報告。

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近日地震頻繁，黃天牧表示將緊盯3件事，第一，注意保險公司後續理賠事宜；第二，注意金融機構要能持續營運；第三，確保金管會督導的關鍵基礎設施安全無虞，至於國際股匯市變動，本來就是金管會平常要注意的事。

黃天牧指出，目前無論銀行、證券或保險市場都是穩定的，唯一情況是產險業理賠金額不斷增加，金管會將思考合理監理措施，協助業者度過難關。（編輯：郭無患）1110919