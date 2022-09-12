防疫險鉅額理賠產險業壓力大 保險局研究對策協助

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（中央社記者謝方娪台北12日電）防疫險爆量理賠潮，產險業財務承壓，金管會主委黃天牧今天鬆口，產險業對社會安定付出貢獻，針對業者希望金管會協助的地方，保險局會進行研究。

12家產險受防疫險理賠衝擊獲利表現，防疫險及疫苗險今年合計已理賠逾新台幣800億元，有4家產險已向金管會申請增資獲准，合計申請增資達437億元，且有產險已確定啟動二次增資。

黃天牧今天出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮暨研討會，會後接受媒體聯訪，外界關注金管會是否會出手協助產險業。

黃天牧說，產險公會已彙整業者意見，向金管會保險局提出建議，針對業者想法，保險局會先進行了解，財務上的缺口業者要自己增資，不過若有什麼地方金管會在監理上可以協助產險業，產險公會可和保險局溝通。

黃天牧指出，自己對於產險公會意見略知一二，保險局會針對產險公會意見，評估哪些可行、哪些要和相關部會再進行溝通；保險局有在進行研究，但研究方向可能不見得和產險公會提出的建議完全一樣，金管會會用自己可以做到的方向幫助業者。

黃天牧說，這段期間產險業對社會安定付出貢獻，當然過程中會有些業者顧慮的事情，金管會可以協助的地方會盡量協助，希望能透過合理方式協助業者解決。

面對防疫險理賠潮，產險業希望輕症居家照護視同住院等理賠融通措施可以落日，也有業者希望COVID-19疫情可以降級等。

至於金管會是否會協助業者向疾管署（CDC）反應訴求，黃天牧說，如何才能對產險業有實質幫助，保險局會再研究。（編輯：潘羿菁）1110912