防疫雙險今年理賠破900億 單週理賠再創新高

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（中央社記者謝方娪台北13日電）今年12家產險防疫險已理賠新台幣713.83億元、疫苗險理賠187.91億元，防疫雙險合計今年已理賠901.75億元；防疫險單週理賠67.75億元、疫苗險單週理賠27.36億元，雙雙創下新高。

金管會今天公布，今年截至9月12日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達473.7萬件、保費收入45.1億元，理賠件數187.38萬件、理賠金額713.83億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入16倍。

相較截至9月5日統計，防疫險理賠件數單週增加17.3萬件，理賠金額單週增加67.75億元，再創單週理賠增額新高，近一週平均日賠近9.68億元。

國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險申請二度增資合計90億元、富邦產險申請增資150億元、新安東京海上產險申請增資147億元，均已取得金管會核准，合計申請增資487億元。

同時，金管會已核准3家產險融通借款，以支應防疫險鉅額理賠金。

金管會同步公布，今年截至9月12日止，疫苗險承保件數達240.68萬件、保費收入10.12億元，理賠件數45.09萬件、理賠金額187.91億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入18倍，近一週理賠件數增加6.47萬件，理賠金額增加27.36億元，同樣刷新單週理賠增額新高。

金管會統計至9月12日止，全保險業剩下3家公司銷售3張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險。（編輯：張均懋）1110913