防疫雙險理賠飆破655億 4產險增資437億獲准

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（中央社記者謝方娪台北23日電）今年12家產險防疫險已理賠新台幣534.07億元，疫苗險理賠121.64億元，合計防疫雙險今年已理賠逾655億元。防疫險單週理賠增加58.81億元，改寫今年單週理賠增額次高。

金管會今天公布，今年截至8月22日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達467.95萬件、保費收入44.38億元，理賠件數143.02萬件、理賠金額534.07億元，今年防疫險累計理賠金額已達所收保費收入12倍。

相較金管會截至8月15日統計，防疫險理賠件數單週增加14.8萬件，理賠金額單週增加58.81億元，近一週平均日賠8.4億元。

目前共4家產險向金管會申請增資獲准，分別為國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資40億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元，合計申請增資437億元，遠高於前5年產險業增資家數及增資總額。

同時，金管會已核准3家產險融通借款，以支應防疫險鉅額理賠金。

今年截至8月22日止，疫苗險承保件數達236.9萬件、保費收入10億元，理賠件數28.79萬件、理賠金額達121.64億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入12倍，近一週理賠件數增加4.65萬件、理賠金額增加18.43億元。

金管會統計至22日止，全業界剩下3家保險公司銷售張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險。

目前僅剩2家販售疫苗險的產險公司，其中一家產險僅接受續保件、一家產險可受理新投保，不過被保險人年紀限制為6至18歲；另唯一一家仍在販售疫苗險的壽險公司，可接受新投保且並未設下年齡限制。（編輯：楊凱翔）1110823