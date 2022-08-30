防疫雙險今年已理賠734億 尚未有業者啟動二次增資

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（中央社記者謝方娪台北30日電）今年12家產險防疫險已理賠新台幣591.94億元、疫苗險理賠142.44億元，防疫雙險合計今年已理賠734.39億元；防疫險單週理賠增加57.86億元，雖增額較上週收斂，但仍居今年單週第4高。

金管會今天公布今年截至8月29日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達471.45萬件、保費收入44.85億元，理賠件數157.3萬件、理賠金額591.94億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入13倍。

相較金管會截至8月22日統計，防疫險理賠件數單週增加14.27萬件，理賠金額單週增加57.86億元，近一週平均日賠逾8.26億元。

目前國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資40億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元，均已取得金管會核准，合計申請增資437億元；金管會並已核准3家產險融通借款，以支應防疫險理賠。

隨COVID-19疫情將再度升溫，外界關注產險業財務是否扛得住，金管會保險局副局長張玉煇表示，保險公司要依自身財務狀況，隨時評估落實風險管理機制，並應遵循相關規定，適時提出改善計畫。

張玉煇指出，目前部分保險公司仍在進行增資規劃程序，尚未接獲有公司申請二次增資，金管會將持續關注保險公司財務情形，確保消費者權益並維持保險業穩健經營。

金管會同步公布，今年截至8月29日止，疫苗險承保件數達239.13萬件、保費收入10.07億元，理賠件數34.16萬件、理賠金額142.44億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入14倍，近一週理賠件數增加5.37萬件、理賠金額增加20.8億元。

金管會統計至29日止，全保險業剩下3家公司銷售3張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險。（編輯：潘羿菁）1110830