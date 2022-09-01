防疫險理賠衝擊 兆豐產擬第4季完成現金增資

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（中央社記者張璦台北1日電）兆豐金今天公布上半年稅後淨利新台幣79.5億元，因受到產險子公司防疫保單理賠，及提列準備金近50億元的影響，較去年同期衰退36%；同時，兆豐產有資本弱化情形，擬於9月中提報董事會討論增資案，預計在第4季完成現金增資。

兆豐金控今天舉辦第2季法人說明會，會中指出，7月份在股利收入及交易收益回沖下，當月獲利達38.3億元，今年至7月底止累積稅後淨利117.9億元，衰退幅度已降至22.6%。

法人、媒體關切兆豐產防疫保單處理情形、資本結構、增資時程等，兆豐產險董事長梁正德表示，截至7月底，理賠報案件數有21萬件，其中3.8萬件已結。

他指出，兆豐產已於4月18日停售防疫保單，最大承保量逾85萬件，至7月底還有60萬件有效保單，已賠付和已發生但尚未報案或未決的案件所提存準備金達49.81億元；另獲主管機關同意放寬負債項下危險變動特別準備金沖減收回規定，6月已沖減收回7.54億元。

為增加防疫保單理賠處理效率，梁正德表示，兆豐產已在總公司、各個營業據點派駐短期人力，並導入機器人流程自動化（RPA）。

增資方面，他表示，兆豐產因防疫保單問題，有資本弱化情形，須辦理現金增資，擬於9月中提報董事會討論增資案，預計在第4季完成現金增資，並視全台確診率、理賠金額發展，滾動評估、調整，強化資本結構。

同時，兆豐銀行因放款動能及利差同步擴大，利息淨收益顯著增加，加上聯貸與財管手續費收入也有所斬獲，截至7月底止稅後淨利124.9億元，比去年同期成長18.8%。

其他子公司上半年營運方面，兆豐金指出，兆豐票券雖然受到債市走空影響，票債券操作難度上升，但獲利能力仍維持歷年水準；兆豐證券則因股市日均量的縮減及股債走空，影響經紀手續費及自營操作損益，獲利明顯不如去年同期。

展望今年下半年，兆豐金總經理胡光華表示，全球通膨壓力仍高，主要央行將持續升息，使終端需求轉弱，且俄烏戰爭陷入膠著，干擾歐洲能源供應，中國清零政策及房地產問題導致經濟疲軟，加上COVID-19疫情反覆，衝擊各國生產與消費。

兆豐金指出，下半年營運策略將聚焦5大面向，包含優化風險性資產配置；掌握升息及產業變遷趨勢，增進企金結構多元化並拉升存放利差；進行靈活財務操作，創造穩健投資收益；發展多元化及數位化的消金業務，提升客戶滿意度；以及加大數位金融投資，掌握永續發展商機。（編輯：潘羿菁）1110901