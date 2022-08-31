防疫險衝擊 1家產險資本適足雙指標轉負

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（中央社記者謝方娪台北31日電）上半年受防疫險理賠及資本市場動盪影響，產險業上半年獲利及淨值雙受衝擊，19家產險資本適足雙指標數據出爐，新安東京海上產險資本適足率及淨值比雙雙轉負，和泰產險資本適足率則低於法定標準。

金管會官員說，新安東京海上產險有提2階段增資規劃，第一階段新台幣147億元增資已先啟動，待資金到位，後續會再視情形啟動第二階段增資；和泰產險同樣已有增資規劃，請保戶放心，不必擔心2家公司保單會失效。

依規定，保險業於每半營業年度終了後2個月內須向主管機關申報經會計師核閱的資本適足率（RBC）和經會計師查核的淨值比，金管會要求保險業資本適足率不得低於200%，淨值比不得低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

19家產險上半年資本適足雙指標全數出爐，除了新安東京海上產險及和泰產險，17家產險雙指標均高於金管會監理要求。

新安東京海上產險因防疫險理賠潮影響，上半年資本適足率及淨值比均低於金管會最低法定要求，且雙雙轉為負值，上半年資本適足率為-685.32%、淨值比為-54.92%。

金管會官員表示，上半年產險業資本適足雙指標，新安東京海上產險狀況的確較特殊，但保戶不必過度憂心，新安東京海上產險已啟動增資147億元因應，目前已取得金管會核准增資。

和泰產險同樣受防疫險理賠影響，去年下半年資本適足率為392.12%，今年上半年一路下滑至56.2%，低於金管會的200%法定最低門檻，淨值比則自32.28%下滑至7.35%。和泰產險日前已公告規劃處分不動產及辦理私募增資因應。

12家承保防疫險業者包含富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險、兆豐產險、中信產險、泰安產險、旺旺友聯產險、明台產險、新光產險、華南產險及南山產險，除了國泰世紀產險外，其餘11家上半年資本適足率及淨值比均下滑。

國泰世紀產險雖有承保防疫險，但因6月初即啟動百億增資，上半年資本適足率及淨值比表現反而往上拉高，資本適足率自284.43%上升至450.04%、淨值比自29.3%上升至31.72%。

去年因一張隔離賠10萬元防疫險打響名號的臺灣產險，因承保的防疫保單已在今年初全數到期且不再銷售防疫險，臺產上半年資本適足率一舉回升至923.3%，接近往年水準。（編輯：楊蘭軒）1110831