防疫雙險今年已理賠806億 逾保費收入14倍
2022/9/6 17:44（9/6 18:03 更新）
今年12家產險防疫險已理賠新台幣646.08億元、疫苗險理賠160.54億元，防疫雙險合計今年已理賠806.63億元。圖為新北聯醫三重院區PCR採檢區。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝方娪台北6日電）今年12家產險防疫險已理賠新台幣646.08億元、疫苗險理賠160.54億元，防疫雙險合計今年已理賠806.63億元；防疫險理賠增額已連5週均逾50億元，未見明顯下滑。
金管會今天公布，今年截至9月5日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達473.32萬件、保費收入45.06億元，理賠件數170萬件、理賠金額646.08億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入14倍。
相較截至8月29日統計，防疫險理賠件數單週增加12.77萬件，理賠金額單週增加54.13億元，近一週平均日賠逾7.73億元。
國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險申請增資40億元、富邦產險申請增資150億元、新安東京海上產險申請增資147億元，均已取得金管會核准，合計申請增資437億元。
取得金管會核准增資的4家產險中，目前僅國泰世紀產險及中信產險資金已到位，富邦產險及新安東京海上產險仍在進行增資程序，預計第3季完成增資。
金管會同步公布，今年截至9月5日止，疫苗險承保件數達240.36萬件、保費收入10.11億元，理賠件數38.62萬件、理賠金額160.54億元。
今年疫苗險累計理賠金額已近所收保費收入16倍，近一週理賠件數增加4.45萬件、理賠金額增加18.1億元。
金管會統計至9月5日止，全保險業剩下3家公司銷售3張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險。（編輯：張均懋）1110906
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
防疫險理賠衝擊 兆豐產擬第4季完成現金增資