產險業前7月大虧550億 淨值跌破千億大關
2022/8/30 17:46
（中央社記者謝方娪台北30日電）防疫險理賠不斷攀高，整體產險業7月續虧新台幣81億元，累計前7月稅前虧損達550億元，續創歷年同期最慘獲利數字；即使台股7月翻漲，不敵防疫險對獲利衝擊，產險業7月底淨值正式失守千億大關。
金管會今天公布，受防疫險理賠衝擊，今年前7月產險業稅前大虧550億元，較去年同期獲利150億元，由盈轉虧、年減700億元。
台股7月上漲1.2%，雖然產險業投資部位以台股為主，但因防疫險理賠持續衝擊獲利，產險業淨值不像壽險業在7月止跌回升，反而持續下探逾3年新低點，滑落至976億元，失守千億大關。
若僅以產險業各年底淨值作比較，產險業上一次淨值跌破千億元是2014年，當年底淨值僅971.55億元。
因應防疫險理賠對財務影響，目前已4家產險向金管會申請增資獲准，分別為國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資40億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元，合計申請增資437億元。
金管會保險局副局長張玉煇表示，部分公司正進行增資規劃程序，目前還沒有報至金管會。（編輯：林淑媛）1110830
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