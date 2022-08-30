楊金龍：央行專案貸款 助30萬中小企業獲5千億資金

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央行總裁楊金龍感謝疫情期間，金融機構第一線人員的付出，並期盼各金融機構秉持社會責任，持續協助中小企業順利取得正常營運所需資金。（中央銀行提供）中央社記者潘姿羽傳真 111年8月30日

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）COVID-19疫情爆發至今，台灣經濟持續穩健前行，中央銀行總裁楊金龍表示，紓困貸款方案是重要角色，其中央行的中小企業專案貸款也發揮一定功效，共協助30.7萬戶中小企業取得新台幣5035.8億元資金。

中央銀行今天舉行「中央銀行中小企業專案貸款績優金融機構頒獎典禮」。楊金龍致詞時表示，109年初，COVID-19疫情蔓延，全球各國經濟金融大多受創，台灣為了控制疫情擴散，加強防疫警戒，也導致大部分產業營運受到衝擊，尤以內需型產業因消費萎縮，受創最重。

楊金龍表示，當時中小企業面臨融資受限、經營困難，甚至影響勞工僱用等困境；央行為了減緩疫情對經濟及金融的衝擊，除了調降政策利率、備有擴大附買回操作機制，並考量中小企業在台灣經濟活動及創造就業與安定社會扮演舉足輕重的角色，在109年4月及時推出以中小企業為對象的「中小企業專案貸款融通方案」。

而後央行密切注意疫情發展及中小企業資金需求情況，機動調整專案融通方案內容多達15次，以貼近銀行實務和企業的需要。

直到110年12月，考量國內疫情轉趨穩定，受疫情影響的產業逐步復甦，主要經濟體啟動升息或緊縮貨幣政策，央行貨幣政策也因國內通膨壓力上升趨向緊縮立場，央行理事會便宣布此專案將於111年6月30日退場。

中小企業專案貸款從109年4月開辦到111年6月底結束，時間達2年2個月，共計協助30.7萬戶中小企業取得5035.8億元資金。

楊金龍點出此專案有4大成果，一是本國銀行對中小企業放款明顯成長，有助中小企業度過疫情難關，進而穩定就業市場，支撐經濟動能；二是有助地區性中小企業取得所需資金，平衡區域發展，並落實普惠金融；三是切實提供受創產業所需資金，使其得以維持營運，且受惠家數眾多；四是銀行可增加客戶數，有利其他金融業務拓展。

楊金龍特別指出，美國在疫情期間也推出中小企業貸款方案（Main Street Lending Program, MSLP），但因融通利率高、缺乏信用保證機制，讓許多銀行缺乏參與意願，且申貸條件嚴格。整體來看，成效不如台灣得好。

楊金龍表示，專案貸款能運作順暢且達預期效果，有賴各金融機構及財團法人中小企業信用保證基金充分發揮金融中介功能。

今天的頒獎典禮上，中小企業專案貸款績優獎項包括「績效卓著」、「普惠金融」及「貢獻卓越」3項，也由楊金龍親自頒發獎座，表揚獲獎單位。

「績效卓著」獎表彰專案貸款實施期間，累計核准金額最高的前10家銀行，獲獎單位包括合作金庫銀行、臺灣中小企業銀行、第一商業銀行、臺灣銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣土地銀行、台北富邦銀行。

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「普惠金融」獎表彰各類金融機構承作C方案核准戶數最多的前2至3家，獲獎單位包括銀行組：合作金庫銀行、臺灣中小企業銀行、第一商業銀行；信用合作社組：花蓮第二信用合作社、台中市第二信用合作社；農、漁會組：新北市汐止區農會、新北市蘆洲區農會。

「貢獻卓越」獎獲獎單位則為財團法人中小企業信用保證基金，表彰其配合提供信用保證，並簡化相關作業流程，對中小企業加速取得資金具有貢獻。（編輯：潘羿菁）1110830