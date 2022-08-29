股債動盪 金控投資上半年虧8277億史上最慘

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（中央社記者張璦台北29日電）全球主要國家升息循環啟動，股債市場震盪；金管會今天公布，上半年金控集團國內、海外投資曝險金額達新台幣34.91兆元，已提列評價或減損達8277.6億元，是104年有統計以來最慘的半年。

金管會公布最新的金控集團國內及海外曝險統計，今年上半年，金控國內外曝險額達63.7兆元，其中海外曝險額約23.95兆元、國內曝險額約39.77兆元。

檢視上半年海外投資部位，已提列評價或減損達6617.4億元，單季增加超過4168億元；國內投資方面，截至首季仍有2903.7億元評價利益，但到6月底轉為評價損失1660.1億元。

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進一步觀察海外投資市場，金控上半年對美國投資評價損失2565.5億元，對中國虧531.5億元，對法國投資評價損失317.3億元，對俄羅斯投資評價損失則有約314.8億元。

同時，美國、中國依然分居金控海外投資曝險前兩大國，但到3月底對美投資餘額6.74兆元，上半年來到約7.25兆元，呈現增加；對中則減少曝險，由3月底約1.41兆元，下降至6月底的1.33兆元，減少將近877億元。（編輯：楊蘭軒）1110829