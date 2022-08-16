防疫險糾紛不止 評議中心已接獲1.54萬件申訴

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（中央社記者謝方娪台北16日電）防疫險糾紛尚未止息，金融消費評議中心公布最新統計，今年截至8月10日止，共已接獲1萬5430件防疫險申訴，是去年全年189件的近82倍。

評議中心揭露，今年截至8月10日止，共受理1.54萬件防疫險申訴案件，其中有2232件紛爭已解決，占比14%；3335件保險公司決定維持原議，占比近22%；9863件由保險公司處理申訴中，占比近64%。

根據評議中心公布各家產險防疫險申訴數據，為防疫險承保量居業界之冠的富邦產險，遭申訴7016件最多，占比達45%。

另一方面，進入評議階段的防疫險案件，今年截至8月10日止共有809件，同樣是去年全年39件的近21倍。

值得注意的是，評議中心公布涉及防疫險評議案件的業者，除了產險業者，也有不少保經通路入列。

評議中心統計，今年截至8月10日止，共受理809件防疫險評議案件，其中有715件尚在審理中、還未結案，占比達88%。（編輯：黃國倫）1110816