重複染疫可理賠？ 金管會：部分防疫保單會賠

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（中央社記者謝方娪台北5日電）金管會今天表示，若防疫險保戶重複感染COVID-19，是否理賠回歸保單約定，多數防疫保單有約定同一保單年度對同一法定傳染病以給付一次為限，「但並非全部防疫保單均有此約定」。

中央流行疫情指揮中心近日公布COVID-19重複感染認定標準，引起外界討論，民眾若有投保防疫險，已確診過COVID-19並已出險，再次感染COVID-19，防疫險是否會理賠。

金管會保險局副局長張玉煇今天表示，是否理賠回歸保單條款約定，根據金管會了解，多數防疫保單條款均有約定同一保單年度對同一法定傳染病以給付一次為限，但並非所有防疫保單都有此約定，提醒民眾自行檢視所投保的保單契約內容。

根據金管會掌握到保單狀況，大部分防疫保單均有限制同一保單年度對同一法定傳染病僅給付一次，即民眾若確診COVID-19並已出險，再確診COVID-19，防疫險不會啟動理賠，不過有部分防疫保單針對同一法定傳染病限制次數較寬鬆，並非僅以一次為限。

金管會今天也公布統計，截至7月4日為止，市面上仍有7家保險公司銷售11張疫苗險，其中5家產險銷售8張疫苗險、2家壽險銷售3張疫苗險。（編輯：潘羿菁）1110705