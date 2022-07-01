重複感染標準出爐 2類人符合條件可通報確診

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指揮中心1日公布重複感染標準，分為染疫「1到3個月內」及「超過3個月」兩類對象，符合特定條件就可由醫師通報確診。圖為台北市聯合醫院篩檢站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北1日電）指揮中心今天公布重複感染標準，分為染疫「1到3個月內」及「超過3個月」兩類對象，符合特定條件就可由醫師通報確診；至於確診1個月內者則排除二度感染。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但最近接連傳出有染疫康復者在3個月內出現二度感染的狀況，中央流行疫情指揮中心6月下旬召開專家會議討論重複感染認定條件。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中公布「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」，考量COVID-19本土疫情社區流行期間，疑似重複感染的個案日漸增加，因此和專家訂定出重複感染的認定原則，昨天已經正式發文各衛生局所，供醫界依循。

羅一鈞表示，這次主要將重複感染個案分為確診後「1到3個月內」以及「超過3個月」兩大類，只要符合特定條件就能由醫師認定為重複感染，比照確診病例衛教及開立藥物，並開立居家隔離通知書等，如有需要住院也可比照確診個案辦理；至於確診1個月內者則排除二度感染。

羅一鈞說，個案於染疫康復後1到3個月內，如果再次出現疑似症狀，必須符合症狀惡化、PCR陽性且Ct值小於27或快篩陽性，可由醫師進行法定傳染病通報，比照確定病例處理。

至於染疫康復超過3個月的個案，標準則較為寬鬆，他表示，只要PCR陽性且Ct值小於30或快篩陽性，即可由醫師評估後通報。

羅一鈞指出，未來醫師可利用健保系統查詢個案先前的檢驗及診斷結果，用以確認病人是否重複染疫的個案，中央健康保險署下週起也會新增代碼，方便醫師運用健保卡上傳確診資料。

羅一鈞強調，重複感染個案的PCR陽性檢體將送到疾管署檢驗及疫苗研製中心進行基因定序，以利持續進行COVID-19變異株監測，並適時調整防疫作為。（編輯：陳政偉）1110701