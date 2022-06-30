本土疫情降至3萬例成趨勢 延長診所發放公費快篩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心30日預估國內COVID-19疫情趨勢未來幾天都會在3萬多例。圖為民眾到高雄慈濟靜思堂接種疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北30日電）指揮中心今天預估國內COVID-19疫情趨勢未來幾天都會在3萬多例，延長社區定點診所配合辦理發放公費家用快篩試劑計畫，擴增約37家偏鄉及離島地區定點診所參與。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會表示，預估未來幾天疫情趨勢都會在3萬多例，週末有可能減少到2萬多例，但全球疫情嚴峻，且受變異株影響，疫情回升風險威脅持續存在，應保持警戒及加強社區監測。

羅一鈞表示，自7月1日起，再延長COVID-19社區加強監測方案至今年12月31日，且為提高偏鄉及離島地區民眾取用公費家用快篩試劑的可近性，並維持社區監測量能，擴增約37家偏鄉及離島地區診所或衛生所加入，截至目前全國共有737家定點診所參與。

自去年8月30日起推動社區定點診所配合辦理發放公費COVID-19家用快篩試劑計畫，迄今21個縣市已發放約25萬劑公費COVID-19家用快篩，於有效監測下至少發現981人快篩陽性及3萬6181人PCR陽性。

指揮中心提醒，民眾如有出現呼吸道症狀，可前往本計畫定點診所，由醫師評估發放試劑。民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至「公費COVID-19家用快篩試劑結果回報」網頁，線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料。

指揮中心指出，如居家快篩檢驗為陽性時，請由醫師經視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所現場評估確認。外出時務必佩戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送。（編輯：張雅淨）1110630