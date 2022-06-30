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本土病例下降21% 蘇貞昌：疫情正穩定脫離高原區

2022/6/30 12:02
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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北30日電）衛福部今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例近一週病例數，較前一週下降21%，新增病例及重症病例均呈下降趨勢；行政院長蘇貞昌說，疫情正穩定脫離疫情高原區。

衛生福利部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。

根據衛福部報告，全球疫情近期出現上升，國內疫情呈現下降趨勢，惟國際間BA.5及BA.4等Omicron亞型變異株病例佔比持續增加，國內亦陸續檢出該等變異株境外移入病例，應務必加強邊境檢疫及社區變異株監測等工作，並提高疫苗覆蓋率，維護社區安全。

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衛福部報告顯示，近一週（6月23日至29日）新增28萬8769例，較前一週（6月16日至22日）的36萬6573例下降21%；全國仍為廣泛社區流行，新增病例及重症病例均呈下降趨勢，持續關注。

衛福部呼籲，雖然國內疫情已逐漸穩定，但仍存在變異株威脅，請民眾不可掉以輕心，持續積極配合各項防疫措施且維持良好個人衛生習慣；同時儘速完成疫苗接種，以全面保護自己並守護家人的健康。（編輯：翟思嘉）1110630

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