更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
首頁 / 生活

7/1本土3萬5699例確診 增121人死亡、221例中重症【直播】

2022/7/1 13:49（7/1 14:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
1日新增3萬5699例COVID-19本土病例，其中121例死亡。圖為台北車站附近上班族戴著口罩外出買午餐。（中央社檔案照片）
1日新增3萬5699例COVID-19本土病例，其中121例死亡。圖為台北車站附近上班族戴著口罩外出買午餐。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北1日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增3萬5699例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，比昨天下降8.1％，中重症新增221例，其中121例死亡，另增101例境外移入。（編輯：李明宗）1110701

指揮中心新聞稿全文如下：

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增35,800例COVID-19確定病例，分別為35,699例本土個案及101例境外移入；另確診個案中新增121例死亡。

指揮中心表示，今日新增之35,699例本土病例，為16,548例男性、19,133例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(5,155例)、新北市(5,070例)、高雄市(4,453例)、桃園市(3,399例)、臺南市(3,104例)、臺北市(2,823例)、彰化縣(2,420例)、屏東縣(1,420例)、雲林縣(986例)、新竹縣(896例)、苗栗縣(865例)、南投縣(732例)、新竹市(718例)、嘉義縣(709例)、宜蘭縣(642例)、花蓮縣(593例)、嘉義市(492例)、臺東縣(448例)、基隆市(426例)、澎湖縣(200例)、金門縣(118例)、連江縣(30例)。

指揮中心指出，今日新增121例本土病例死亡個案，為63例男性、58例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、83例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月28日，死亡日期介於5月11日至6月28日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增101例境外移入個案中，為58例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(7例)、越南(6例)、新加坡(4例)、法國及加拿大(各3例)、泰國及香港(各2例)、義大利、日本及西班牙(各1例)移入，另71例感染國家調查中。入境日介於今年5月16日至6月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,472,145例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,665,895例排除)，其中3,803,049例確診，分別為14,721例境外移入、3,788,274例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,772例COVID-19死亡病例，其中6,757例本土，個案居住縣市分布為新北市1,690例、臺北市889例、臺中市621例、高雄市576例、桃園市553例、臺南市423例、彰化縣337例、屏東縣269例、雲林縣175例、基隆市171例、南投縣169例、宜蘭縣146例、苗栗縣131例、嘉義縣120例、花蓮縣110例、新竹縣106例、嘉義市102例、臺東縣89例、新竹市62例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
Novavax疫苗來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看BA.4、BA.5已進入社區？羅一鈞：不敢說沒有疫情穩定下降 指揮中心：傷害最小下與病毒共存確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看6/8本土8萬195例 增159人死亡、中重症344例基隆確診數創近1個月新低 林右昌：疫情持續收斂COVID-19本土最新疫情 陳時中下午說明
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
本土病例下降21% 蘇貞昌：疫情正穩定脫離高原區