疫情穩定下降 指揮中心：傷害最小下與病毒共存

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北29日電）COVID-19本土個案連續2天新增4萬多例，指揮中心今天表示，疫情比上週穩定下降，更重要的是疫苗施打、藥物整備及邊境管理等，加上醫院分流做好，就可達到最小傷害下與病毒共存。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩今天在疫情記者會中表示，新增4萬2112例本土個案，比起上週穩定下降。

有專家預估7月第一週染疫死亡數就能穩定百例以下。指揮中心發言人莊人祥表示，目前已有部分天數在百例，但因定期會從死亡檔中撈取，偶而超過百例可能是比較久一點的個案，不過他認同未來可能持續降到百例以下。

至於何時可恢復常態生活。出席記者會的台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，未來疫情變化沒有辦法很準確預測，現在正處於第一波大流行中，會持續幾個月各界看法及各國情形不同，例如日本持續3個月，澳洲都已半年了還未完全消下去，加上Omicron新的變異株不斷出現，也會讓疫情拉長，未來可能一兩波小規模流行，完全與病毒共存可能要好幾年後。

指揮中心指揮官陳時中表示，疫情規模與持續情況每個地方不同，更重要的是疫苗施打、藥物整備等是否充足，以及確診者與接觸者的自主管理、邊境開放等，加上醫院分流做好，讓COVID-19病人和一般病人的相關病床分配達到最佳使用效率是現在努力方向，就可達到在傷害最小情況下與病毒共存。（編輯：張雅淨）1110629