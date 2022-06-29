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MIS-C公告累計15例 指揮中心：均認定屬於重症

2022/6/29 15:59（6/29 16:17 更新）
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近日陸續傳出有兒童染疫康復後出現孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症，至今累計15例。（指揮中心提供）
近日陸續傳出有兒童染疫康復後出現孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症，至今累計15例。（指揮中心提供）
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北29日電）指揮中心今天表示，目前公告的15例MIS-C個案均屬於重症，初步了解台大醫院至少4例提報在中症名單中，將再去了解是否轉為重症並列入，內部會再就MIS-C分類討論。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台大醫院今天發表本土15例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C

MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科

MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2%

發生年齡
介於0至19歲，以6至12歲居多

發生時間
通常是染疫康復後2至6週發生

診斷要件
有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：
◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎
◎低血壓或休克
◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常
◎凝血功能異常
◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛

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）病童收治報告指出，中央流行疫情指揮中心昨天公告MIS-C累計共15例，但因MIS-C沒有強制通報，通報也沒有獎勵機制，實際收治數和中央公布數字會有落差。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，指揮中心列出來的都是重症，例如台大醫院報告中也提到以腸胃道為主，沒有到心臟、休克等嚴重症狀的個案。

羅一鈞指出，初步了解至少4例台大醫院所提報案例，在6月中旬列入中症名單，後續會去重新檢視是否有轉為重症，若有就列入統計；指揮中心公告的15例MIS-C個案都是認定屬於重症，不代表整個病程變化輕中重情形，內部會再就MIS-C分類討論。

此外，羅一鈞表示，自5月31日至今，全國專責病房收治人數今天首次降到6000人以下，從最高點時的7592人一路下降，且6區都穩定下降，表示脫離疫情高原期外，收治部分也脫離高峰。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬3583床、空床數6251床、空床率46.0%，其中台北區空床率52.7%、北區56.6%、中區56.0%、南區45.9%、高屏區55.8%、東區70.8%；55家集中檢疫所共8131床、空床數5445床、空床率67.0%；48家地方加強型防疫旅館共4533床、空床數1797床、空床率36.9%。（編輯：張雅淨）1110629

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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