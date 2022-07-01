本土增3萬5699例單日降逾8% 18歲少女染疫病逝

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北1日電）疫情指揮中心宣布，今天國內新增3萬5699例COVID-19本土病例，比昨天降8.1%。最年輕死亡個案是18歲少女，有神經系統病史、從未接種疫苗，是國內第4例青少年死亡個案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，國內新增3萬5699例本土病例，比昨天下降8.1%；另新增101例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土確診個案中有221例中重症，分別為114例中症及107例重症，其中121例死亡，並未新增兒童重症或死亡病例。

根據指揮中心統計，今年1月至6月30日，本土輕症、無症狀個案累計372萬2004例、占99.58%，中症累計9093例、占0.24%，重症累計6911例、占0.18%，其中死亡累計5919人。

羅一鈞說，死亡個案年齡介於10多歲至90多歲，116例具慢性病史、83人未打滿3劑疫苗，55例從未接種疫苗，70人年齡超過80歲。

他表示，今天新增中最年輕的死亡個案是一名18歲女性，有神經系統疾病、長期臥床，從未接種疫苗，6月13日開始發燒到急診，6月14日住院、6月28日過世，死因為肺炎合併呼吸衰竭。

據統計，國內13歲至18歲青少年重症累計9例，其中包括6例肺炎、1例心肌炎、1例MIS-C、1例共病，個案中有4人死亡，有3例肺炎、1例心肌炎。（編輯：陳政偉）1110701