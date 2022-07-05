理賠高峰尚未結束 防疫險今年已出險近150億元

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（中央社記者謝方娪台北5日電）防疫險理賠還沒從高峰滑落，金管會統計今年截至7月4日止，12家產險累計承保435萬件防疫險，理賠金額達新台幣149.38億元，近一週理賠金額增加23.35億元，單週出險金額有上升跡象。

金管會今天公布，今年截至7月4日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達435萬件、保費收入40.62億元，理賠件數42.34萬件、理賠金額149.38億元，今年防疫險累計理賠金額達所收保費收入的3.6倍。

相較金管會截至6月27日統計，防疫險理賠件數週增6.4萬件，理賠金額週增23.35億元，近一週平均日賠3.33億元。

防疫險保障範圍通常包含保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償，或針對確診者給予住院日額給付；疫苗險則主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金，或針對施打疫苗後突破性感染給付定額慰問金。

今年截至7月4日為止，疫苗險承保件數達219萬件、保費收入9.08億元，理賠件數達5.23萬件、理賠金額22.46億元；相較6月27日統計，理賠件數單週僅增8589件、理賠金額週增3.75億元。不過，無論是防疫險或疫苗險，今年以來理賠金額都已遠遠超過所收保費。（編輯：潘羿菁）1110705