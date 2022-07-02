防疫險爭議 北市接獲158件申訴案啟動專案辦理

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市法務局今天表示，COVID-19防疫險保單近期引發爭議，4月至6月共接獲158件申訴案，已啟動專案辦理，為消費者爭取合法權益。

北市府法務局發布新聞資料指出，接獲158件防疫險保單申訴案，啟動專案辦理，由專責窗口收案後，儘速移送金融監督管理委員會處理，或消費者申請第2次申訴，由消保官依金管會公布原則及指引協商。

法務局表示，依金管會保險局說明，各產險業者在6月30日把200多萬張在途防疫險保單全數核保完畢，近期將陸續出單或回覆消費者不承保理由。

法務局指出，經統計，北市受理防疫保單申訴案共158件，其中有3件為第2次申訴，申訴事由占多數包含已通知續保但因業者問題致保單未能續約共50件、因重複投保而遭拒保不能續保42件，其他如申訴核保時程太慢、理賠問題等內容。

法務局表示，消保網已設置「防疫保單爭議專區」，提供防疫保單問答集、金管會防疫保單資訊等，持續更新申訴件數與處理情形，供民眾瀏覽。遇消費爭議，可打市民熱線「1999」轉7812或消費者服務專線「1950」諮詢。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，日前引發防疫險之亂，包含重複投保不給核、陪同隔離不給賠，保險業設防火牆，點燃保戶怒火。（編輯：方沛清）1110702