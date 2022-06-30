金管會：防疫險被通知照會補件 多數補件可核保出單

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（中央社記者謝方娪台北30日電）12家產險均已完成防疫險核保，金管會提醒民眾可注意有3種情形，第一種是核保通過，近日產險公司會陸續出單；第二種是照會補件中，大部分補件後應可完成核保出單；第三種是不符合核保規則，產險公司將寄發不同意承保通知給客戶。

金管會保險局長施瓊華今天出席例行記者會時表示，各產險公司防疫險在途件均已核保完畢，目前防疫險有效契約達543萬件左右。

施瓊華說，第一種情況是核保通過，產險公司這幾天會陸續出單；第二種是照會補件中，即可能有需要補件，或民眾填寫的資料有錯漏等，大部分在民眾補件後，產險公司應會完成核保出單；第三種是不符合公司核保政策，產險公司會寄發通知給客戶，告知不予承保。民眾也可自行上網查詢產險公司防疫險審理進度。

施瓊華在記者會上也感謝產險公司，4月初民眾短期內大量湧入200多萬件投保需求，產險公司原有核保人力過往從沒有一時接過這麼多要保書，金管會協調產險公司在6月30日前完成在途件審理，產險公司均順利完成，相當不容易，因核保人員人力有限，為完成核保及續保作業，產險相關人員幾乎連假日都在加班，努力如各界所願在今天早上全數完成核保。

針對外界對防疫保單的指教及批評，施瓊華表示，保險局和保險業者都應該虛心接受並進行反省，不過針對外界認為「防疫保單如賭博」，施瓊華也予以澄清說明。

她說，2020年保險公司因應疫情推出防疫保單，當時COVID-19被列為第5類法定傳染病，並依據法定傳染病相關法規採取嚴格防疫措施，包含出入境管制、強制隔離處置等，對民眾經濟生活確實會產生影響。

因此，針對民眾可能的收入減少及支出增加，保險公司設計防疫險及疫苗險等商品，即保險公司推出防疫保單有相關背景脈絡，主要是提供民眾風險移轉管道，在面對可能的風險下多一層保障，施瓊華強調「我們認為保險公司已發揮社會安定功能」。

施瓊華說，今年疫情出現變化，民眾投保需求大量湧入保險公司，保險公司短期內無法核保完畢，同時大量在途件也超過保險公司整體風險胃納量，導致後續一連串投保及續保爭議，但保險本質有射倖性（不確定性），且保險公司透過各種風險管控方式設計相關商品，「我認為防疫保單和賭博沒有絕對關聯」。

施瓊華表示，金管會後續將會督促保險公司本於公平待客原則，盡快進行相關理賠作業；針對核保、續保及理賠產生的相關爭議，金管會也會請評議中心積極處理申訴案件，讓民眾爭議盡快得到解決。（編輯：林淑媛）1110630