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12產險防疫險在途件全數完成核保 有效保單540萬件

2022/6/30 13:57
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（中央社記者謝方娪台北30日電）根據各產險最新統計，12家產險全數趕在6月30日前完成防疫險核保，防疫險有效契約件數合計達540萬件，後續隨保單陸續到期，有效契約件數估將逐漸走低。

本土COVID-19疫情在4、5月顯著升溫，在產險業防疫險全數下架前，民眾大幅湧入搶投保防疫險，導致一度有百萬件以上在途件等待核保。

銷售防疫險業者均向金管會保證可在6月30日前完成核保，根據各產險最新揭露，全數業者均已完成防疫險核保，總計目前防疫險有效契約件數達540萬件。

12家銷售防疫險業者包含富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險、兆豐產險、中信產險、泰安產險、旺旺友聯產險、明台產險、新光產險、華南產險及南山產險。

防疫險有效契約件數前6大業者，依序為富邦產險162.6萬件、新安東京海上產險90萬4823件、國泰世紀產險83.7萬件、和泰產險75.6萬件、兆豐產險43萬5319件、中信產險40萬4627件，前6大業者有效契約件數市占率逾9成。

泰安產險有效契約件數13萬82件、明台產險10萬6624件、新光產險9萬6457件、南山產險4萬5791件、旺旺友聯產險4萬5202件、華南產險1萬4415件。（編輯：翟思嘉）1110630

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