富邦產完成防疫險核保 近2月理賠40億暴增近15倍

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（中央社記者謝方娪台北29日電）富邦金旗下子公司富邦產險今天宣布，已在28日完成防疫險在途件審查，有效契約件數達162.6萬件，同時公布5月至6月27日富邦產險理賠新台幣40.8億元，理賠款較今年前4月暴增近15倍。

富邦產險表示，截至6月28日，防疫險投保在途件已全數完成核保審查，部分案件仍需客戶確認或補齊資料，公司將透過各類數位途徑讓客戶補齊文件，減少客戶臨櫃辦理業務，業務員也會協助完成後續照會作業，讓客戶儘快取得保單。

今年1月至4月底止，富邦產險已完成簽結7937件防疫險理賠案件，理賠款金額2.6億元；5月至6月27日，富邦產險完成10.3萬件賠案、理賠款金額40.8億元，相較今年前4月理賠案件數增加12倍、理賠金額暴增近15倍。

富邦產險說明，為儘速履行對保戶的承諾，產險全員投入支援賠案整理與輸入，也特別增聘100多名工讀生協助整理賠案文件，所有理賠人員利用週末假日時間審理賠案，希望確實履行契約義務。

為加速處理每日逾萬件的防疫險理賠申請，富邦產險表示，已在24日新增「線上理賠通報系統」，搭配防疫險理賠專用申請書，保戶可先在官網「防疫險客戶關懷專區」直接線上填寫，除了減少手寫填寫欄位外，也可避免因手寫文字辨識錯誤增加溝通的時間，進一步縮短理賠審核流程。（編輯：張均懋）1110629