12家產險理賠防疫險126億 理賠金額趨緩

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（中央社記者謝方娪台北28日電）今年截至6月27日止，12家產險累計已承保410萬件防疫險，理賠金額續攀升至新台幣126億元；近一週理賠金額增數僅14.02億元，為先前週增數的一半、明顯趨緩，但金管會官員觀察，理賠高峰應尚未結束。

金管會今天公布，今年截至6月27日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達410.5萬件、保費收入38.9億元，理賠件數35.9萬件、理賠金額126億元，今年防疫險累計理賠金額達所收保費收入的3.23倍。

相較金管會截至6月20日統計，防疫險理賠件數週增4.42萬件，相較先前週增數落在7、8萬件區間，增數明顯趨緩；防疫險理賠金額週增14.02億元，相較先前週增數落在28億元左右，近一週增數僅先前一半，近一週平均日賠2億元。

不過，金管會保險局副局長林志憲直言「理賠高峰期應還沒結束」，可能因申請理賠時間差，尚未完全反映在防疫險理賠上。

目前12家產險防疫險在途件尚有11萬3737件，金管會官員說，核保歸核保、理賠歸理賠，不會因保險公司全力趕6月底前核保完畢，就暫時擱置理賠。

防疫險保障範圍通常包含保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償，或針對確診者給予住院日額給付；疫苗險則主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金。

今年截至6月27日為止，疫苗險承保件數達208萬件、保費收入8.48億元，理賠件數達4.37萬件、理賠金額18.7億元；相較6月20日統計，理賠件數週增1.24萬件、理賠金額週增5.41億元。（編輯：張良知）1110628