防疫險理賠潮 旺旺保：RBC逾400%無增資需求

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（中央社記者張璦台北24日電）旺旺保股東會今天通過每股配息新台幣1元，並完成董事改選；隨疫情延燒，防疫保單商品風險驟升，旺旺保指出，依目前風險胃納計算資本適足率（RBC）仍超過400%，尚無增資需求，也不影響其他險種保戶的權益。

旺旺友聯產物保險今天舉辦股東常會，會中承認110年營業報告書、財務報告及盈餘分配案。旺旺保指出，110年整體經營績效穩健成長，簽單保費收入為106.61億元，營業收入再創新高達88.1億元；獲利表現亮眼，稅前淨利達8.06億元，稅後淨利6.97億元，每股盈餘3.12元，每股配發現金股利1元。

旺旺保表示，今天股東會完成第26屆董事改選，共選出6席一般董事及3席獨立董事，一般董事當選包括旺旺食品代表人洪吉雄、徐海倫、徐世偉、馬嘉應、洪永聰、劉自明，3席獨立董事為王棟樑、劉煌基、馬裕豐，並於股東會後召開董事會，推選洪吉雄續任董事長。

旺旺保指出，今年4月中旬國內COVID-19疫情升溫，從「清零」到「與病毒共存」的轉變，使保險公司防疫保單商品風險驟然提升，旺旺保依目前風險胃納計算資本適足率仍超過400%以上，尚無增資需求，也不影響其他險種保戶的權益。

與此同時，旺旺保表示，面對日新月異的現代科技，將善用與創新金融科技使作業優化，透過建置完整資安防護架構，提升完善資安治理成熟度，並提供優質的客戶服務。（編輯：楊凱翔）1110624