兆豐金因子公司防疫保單致5月虧損 盼升息穩固獲利

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（中央社記者張璦台北23日電）兆豐金控自結5月稅後虧損新台幣11.44億元，主因子公司兆豐產險提列防疫保單相關保險準備金36.54億元，5月稅後大虧29.16億元所致；兆豐金控董事長張兆順表示，今年升息將對兆豐銀行利差有所挹注，希望可穩固金控獲利動能。

防疫險理賠潮襲來，兆豐產險據全年確診率估算有效契約理賠金額，5月先行提列準備新台幣36.54億元；截至6月21日最新統計，兆豐產險有效契約40萬2225件，為承保第5大業者，另有在途件約5萬多件。

張兆順今天表示，兆豐產險5月已理賠超過5000萬元，估算後決定提列36億多元，現在資本適足率（RBC）還是有300%至400%水準，之所以「一次提下去」，而非「切香腸」逐月提列，是希望對投資人有所交代。

與此同時，美國通膨率高居不下，聯準會（Fed）展現強烈決心加速升息，張兆順表示，兆豐銀行今年將受惠升息帶來的利差擴大效應。

2020年3月聯準會將基準利率調降6碼、來到0%至0.25%的區間，張兆順說，這影響兆豐一年利差達40億元，且放款很快就反映降息，存款則較慢；這波升息的效益也漸漸開始反映，兆豐今年在利差方面將因此受惠。

美國今年下半年料將維持升息步伐，金融市場恐持續震盪，張兆順表示，聯準會升息，美債殖利率走升，若高於台股殖利率，資金就可能外流，新台幣承受貶值壓力；升息過程中，若手上握有很多債券，就會有未實現損失，儘管不會出現在損益表，但放在淨值底下看，對資本適足率會有壓力。

此外，主辦聯貸案也有助提升手續費收益，由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的聯強國際144億元聯貸案，今天順利完成簽約；其他參貸銀行包含台灣銀行、合作金庫、華南銀行、台北富邦銀行等9家銀行。

兆豐銀行指出，這是聯強睽別聯貸市場8年後再啟聯貸，各大行庫競相爭取，兆豐銀行配合聯強ESG永續發展理念，聯貸規劃連結ESG永續指標取得主辦，推出後獲熱烈響應，超額募集近2倍，最終以上限144億元簽約。（編輯：張均懋）1110623